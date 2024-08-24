Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatlarının yüksek olmasına rağmen yatırımcılara altın almalarını tavsiye etti. Geride bıraktığımız hafta, ons altının fiyatı 2500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hartnett'in tavsiyeleri ve piyasa analizi

Hartnett, Perşembe günü yayımladığı notta, yatırımcılara merkez bankalarının izlediği stratejiyi takip etmelerini ve altın almalarını önerdi. Hartnett, Federal Rezerv’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin, enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini belirtti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

Altının performansı ve yatırımcı ilgisi

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak S&P 500’ü birkaç puan geride bırakırken, teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

İlginç bir şekilde, altının bu yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi. Altın, bu yıl 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı ve yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gitti. Hartnett, bu durumun yalnızca merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti ve Çin’in merkez bankasının 2023’te en büyük altın alıcısı olduğunu ekledi.

Hartnett, “Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir” ifadelerini kullandı. Yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF’lerini değerlendirmelerini önerdi.

Son durum

Altın fiyatları Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve Salı günü ulaşılan rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.