Uzmanlar, özellikle yaz aylarında, çocuklarda, genç yaştaki bireylerde, yüzme bilmeyenlerde ve sığ suya atlama gibi su kazalarında görülebildiğini belirterek, ebeveynleri vakalara karşı ilk yardım konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşe Bağlı, boğulma vakalarında ilkyardımın önemine dikkat çekti.

Boğulmanın, yeterli oksijen alınamaması durumu olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini kaydeden Öğr. Gör. Ayşe Bağlı, “Nefes borusuna sıvı dolması, nefes borusuna yabancı cisim kaçması, bilinç kaybına bağlı dilin geriye kayması, asılma, akciğerlerin zarar görmesi, gazla zehirlenme ve suda boğulma gibi nedenlerden dolayı solunum yolunun solunum işlemini gerçekleştirememesi ile dokulara yeterli oksijen gitmez ve dokularda bozulmalar meydana gelir. Bu sebeple boğulan kişiye ulaşıldığı durumda ilkyardımcıların acil müdahale etmeleri gerekiyor.” dedi.

EN SIK GÖRÜLEN BOĞULMALAR SUDA OLUYOR

“Suda boğulma en sık görülen boğulma nedenlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında, çocuklarda, genç yaştaki bireylerde, yüzme bilmeyenlerde ve sığ suya atlama gibi su kazalarında görülebilir.” diyen Bağlı, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak az miktarda suyun akciğerlere girdiğini, bu nedenle suda boğulmalarda sudan çıkarılan hasta veya yaralıya özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile suni solunum ve kalp masajı ile başlanması gerektiğini söyledi.

BOĞULMAKTA OLAN KİŞİYİ SUDAN ÇIKARMA NASIL OLMALI?

Sudan boğulmalarda en önemli aşamanın kazazedenin sudan çıkarılması olduğunu belirten Bağlı, “Özellikle bilinci açık olanlarda sudan çıkarmada çok dikkatli olmak gerekiyor. Kurtarıcı bilinci açık olan ve su içinde çırpınan kişiye öncelikle etrafta kullanabileceği bir malzeme varsa (uzun havlu, kıyafet, halat, sağlam ip, tahta parçası, can simidi, can yeleği gibi) bunları uzatıp tutunmasını istemelidir. Eğer bunları yapamıyorsa kayık ya da sandal ile boğulmakta olan kişinin yanına gitmeye çalışılır. Suya kayık ya da sandalla dahi girildiğinde kurtarıcının üzerinde can yeleği olması can güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu şekilde yardım edilemiyorsa mutlaka yardım çağrılmalıdır.” dedi.

Suda boğulmalarda ilk yardım uygulamalarının önemine işaret eden İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Ayşe Bağlı, “Suda boğulan kazazedelere 2 suni solunum verildikten sonra 30 kalp masajı ile müdahale döngüleri devam ettirilmeli. Kazazedenin yanında yalnızsanız ya da o ana kadar yardım çağrısı yapılmadıysa 2 dakika içinde tamamlanacak olan 5 tur 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsünden sonra hızla 112 aranır ve yardım istenir.” dedi.