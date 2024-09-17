Bolu’da BAİBÜ-Merkez hattında sefer yapan bir halk otobüsünde yaşanan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, otobüste seyahat eden 57 yaşındaki İ.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, İ.Ç., kadın yolcu ve yanındaki şahıs Mudurnu yazıhaneleri önünde otobüsten indiler.

Otobüs dışında devam eden tartışmaya, kadının yanındaki şahıs da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda, ismi henüz belirlenemeyen şahıs, İ.Ç.'yi bacağından, ensesinden ve yüzünden bıçakla yaraladı. Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan İ.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan İ.Ç.'nin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.