Ankara istikametinde ilerlerken Yumrukaya köyü mevkiinde sol şeritte büyük bir varilin bulunduğunu fark eden Alan, hemen aracını emniyet şeridinde durdurdu.

Yol üzerindeki varilin kazaya yol açabileceğini anlayan Mahmut Alan, dikkatlice hareket ederek varili yoldan aldı. Diğer sürücüleri riske atmamak için hızlı ve kontrollü bir şekilde hareket eden Alan, varili güvenli bir yere taşıdı. Bu duyarlı davranışı çevredeki insanlar tarafından takdirle karşılandı ve büyük beğeni topladı. Mahmut Alan, bir anlık cesareti ve duyarlılığı sayesinde olası bir kazanın önüne geçti.