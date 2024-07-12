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Kovalamaca sırasında otomobilden yola uyuşturucu atıldığı bilgisi üzerine araçta ve çevrede arama yapan narkotik timleri bir miktar uyuşturucu buldu.

Sürücü E.D. ile yanındaki B.K. gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamaca yla yakalandı.

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