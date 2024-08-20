Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde, kurallara uymayan toplam 33 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerin detayları

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 22’nci Trafik Timleri ve Asayiş ekiplerinin, Dişli, Özburun ve Kemerkaya beldelerinde yaptığı denetimlerde, birçok motosikletin trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Yapılan denetimlerde, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanımı ile abart egzoz nedeniyle çevreye rahatsızlık veren motosikletler dikkat çekti.

33 motosiklete trafikten men

Toplamda 33 motosiklet, trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurlar nedeniyle trafikten men edildi. Denetimlerde, tespit edilen motosikletlerin büyük bir bölümü yediemine teslim edildi. Motosiklet sahiplerinin, araçlarını trafik kurallarına uygun şekilde kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Jandarma açıklaması

Jandarma yetkilileri, yapılan denetimlerin sürekliliğini sürdüreceklerini ve trafik kurallarına uyumun artırılması için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.