Hindistan'ın Mumbai şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine sefer düzenleyen Vistara Hava Yolları'na ait uçak, 6 Eylül 2024 tarihinde uçuş sırasında bir yolcunun peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notunu yetkililere iletmesi üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, güvenlik prosedürleri gereği Erzurum'a yönlendirildi.

İhbarın asılsız olduğunun tespit edildi

Erzurum Havalimanı'nda gerçekleştirilen arama ve tarama çalışmaları sonucunda, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından uçağın herhangi bir bomba tehdidi taşımadığı doğrulandı.

Uçak Hindistan’a döndü

Asılsız bomba ihbarının ardından, uçağın yolcuları, Hindistan'dan gelen başka bir Vistara Hava Yolları uçağı ile Frankfurt'a gönderildi. Aynı zamanda, Erzurum'da bekleyen Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 Eylül 2024 tarihinde Hindistan’a geri dönüş yapmak üzere havalandı.