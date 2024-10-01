TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona başarılı bir başlangıç yapan Bornova 1877, deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Zirve yarışındaki en güçlü rakiplerinden biri olan Karşıyaka ile aynı puana sahip Bornova ekibi, bu hafta oynanacak olan İzmir derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli"

Bornova 1877'yi ikinci sezonunda zirveye taşıyan Teknik Direktör Sercan Yıldırım, Karşıyaka maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanarak liderlik koltuğuna oturmak bizim için önemli. Ancak bizim asıl hedefimiz, her maçta rakibin durumundan bağımsız olarak kendi oyun anlayışımızı korumak ve çıkışımızı sürdürmek" dedi.

"Oyun anlayışımızı kabul ettirerek skor almak son derece önemli" diyen Yıldırım, futbolcularının mücadele ve isteğinden memnun olduğunu belirterek, Karşıyaka derbisine en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.