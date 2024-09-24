Bornova 1877 SK'nın Teknik Direktörü Sercan Yıldırım, takımının Hopaspor karşısında elde ettiği 6-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, maç öncesinde tüm stratejilerini galibiyet üzerine inşa ettiklerini belirtti.

"Rakibi iyi analiz ettik"

Yıldırım, "Rakibimizi iyi analiz ederek çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Futbolcularımıza verdiğimiz görevi yerine getirmeleri ve etkili bir oyun sergilememiz, bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu. Takımının gösterdiği özverili performansa dikkat çeken Yıldırım, "Sahada özverili bir şekilde mücadele ederek maçtan farklı bir skorla galip ayrıldık" dedi.

Tüm futbolculara teşekkür

"Galibiyetimizi Bornova 1877 taraftarına armağan ediyoruz" diyen Yıldırım, takımın bir sonraki rakibi olan Kuşadasıspor'a karşı da aynı azimle hazırlanacaklarını vurguladı.

Kuşadasıspor ile zorlu bir maç

TFF 3. Lig 4. hafta mücadelesinde Bornova 1877, henüz puanı bulunmayan Kuşadasıspor ile deplasmanda karşılaşacak. 29 Eylül Pazar günü 16.00'da başlayacak olan maç, Özer Türk Stadı'ndaki bakım nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak. Yıldırım, bu zorlu karşılaşma için de hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.