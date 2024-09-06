Bornova 1877 Spor Kulübü, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, Batuhan Altın, Fikret Selçuk, Yunus Emre Korkmaz ve Emirhan Ünlü ile sözleşme imzalayarak takımını güçlendirdi.

Genç ve dinamik isimler

Futbol kariyerine Karşıyaka SK'da başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Altın, Çiğli Belediyespor, Tirespor ve son olarak Çeşme Belediyespor’da forma giydi. Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de boy gösteren Batuhan, Bornova 1877'ye yeni bir soluk kazandırmak için sahaya çıkacak.

Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki Fikret Selçuk, Göztepe altyapısında yetiştikten sonra Manisa FK ile profesyonel kariyerine adım attı. Genç futbolcu, Bornova ekibinin orta saha rotasyonunda önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Savunma hattını güçlendiren 19 yaşındaki Yunus Emre Korkmaz, Başakşehir altyapısında başladığı kariyerine Kasımpaşa, Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda devam etti. Karabük İdmanyurduspor'da profesyonelliğe geçen Yunus Emre, Bornova'nın yeni stoperi olarak sahaya çıkacak.

Forvet hattında ise 18 yaşındaki Emirhan Ünlü, Salihli Belediyespor'dan transfer edilerek takıma dahil oldu. Genç santrafor, Bornova'nın hücum gücünü artırmayı hedefliyor.

İlk rakip Bulvarspor

Geçtiğimiz sezon play-off hattında yer alarak profesyonel ligde önemli bir başarı elde eden Bornova 1877, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Sezonun ilk maçı, 8 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Bulvarspor ile oynanacak.