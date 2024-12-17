TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 8. sırada tamamlayan Bornova 1877, kadrosunda değişiklik yapmaya karar verdi. Yeşil-siyahlı kulüp, profesyonel futbolcuları Murat Arslan ve Yasin Uzunoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcularımızdan Murat Arslan ve Yasin Uzunoğlu'na transfer görüşmeleri için izin vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu adım, kulübün ikinci yarı öncesinde kadro yapısını yeniden şekillendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Murat Arslan’ın Bornova Macerası

Bornova 1877 formasını, 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ettiği dönemde giymeye başlayan 26 yaşındaki forvet arkası Murat Arslan, kulübe önemli katkılarda bulunmuştu. Bu sezon, 10 maçta 4 golle dikkat çeken Murat, takımının hücum hattında önemli bir oyuncu olarak öne çıkmıştı.

Yasin Uzunoğlu’nun Performansı

Geçen sezon devre arasında Bornova 1877’ye katılan 22 yaşındaki santrfor Yasin Uzunoğlu ise ilk yarıda çıktığı 10 maçta 5 golle takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Genç futbolcu, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekerek Bornova taraftarlarının sevgisini kazanmıştı. Her iki oyuncu da kulüplerine transfer görüşmeleri için izin aldı ve önümüzdeki günlerde yeni takımlarına katılmak üzere görüşmelere başlayacaklar. Bu gelişme, Bornova 1877’nin sezonun ikinci yarısında yapacağı kadro düzenlemelerinin bir parçası olarak büyük önem taşıyor. Kulüp yönetimi, yeni transferlerle daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. , Bornova 1877, Murat Arslan ve Yasin Uzunoğlu'nun transfer süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Kulüp, ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak için kadro planlamasını sürdürüyor.