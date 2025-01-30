Bornova 1877, teknik direktörlük görevine Onur Yeniyurt'u atadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra birçok kulüpte antrenörlük yapan Onur Yeniyurt ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Onur Yeniyurt takımın hedeflerine vurgu yaptı

Teknik Direktör Onur Yeniyurt, Bornova 1877'yi yakından tanıdığını belirterek, "Vizyonu ile çok üst düzeylere gelebileceğine inandığım bir organizasyon. Geçmişte kulübümüzün genç oyuncularının A takıma yükselmesi için hizmet verdim. Genç ve dinamik bir oyuncu grubumuz var, ekibe güveniyorum ve başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Genç ve dinamik bir kadro kuruluyor

Yeniyurt, Bornova 1877'nin geleceği için umutlu olduğunu ve kulübün hedeflerine ulaşmak adına gerekli tüm adımları atacaklarını ifade etti.