3. Lig 1. Grup'ta orta sıralarda yer alan Bornova 1877, kendi sahasında 23 Elazığ FK'yı ağırladı. Tempolu başlayan karşılaşmada iki ekip de gol pozisyonları bulmasına rağmen topu filelerle buluşturamadı.

Bornova 1877, Play-Off hedefi doğrultusunda sahaya çıkarken, 23 Elazığ FK da alt sıralardan uzaklaşmak için önemli bir mücadele sergiledi. Ancak, karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Takımlar 1'er puanla yetindi

Bu sonuçla Bornova 1877 puanını 22'ye çıkararak orta sıralardaki yerini korudu. Konuk ekip 23 Elazığ FK ise 18 puana yükseldi ve alt sıralardan kurtulma şansını bir sonraki haftaya bıraktı.