İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki genç sağ bekle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova 1877 Spor Kulübü’nden büyük transfer atılımı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 Spor Kulübü, dış transferde önemli bir adım attı. İzmir temsilcisi, genç futbolcu Utkan Gökçen ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve son olarak Bayrampaşaspor’da profesyonel futbol oynamıştı. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor’a transfer olan Gökçen, 14 maçta forma şansı bulmuştu. Bornova 1877, Gökçen ile üç yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Bulvarspor maç biletleri satışa çıktı

Bornova 1877 Spor Kulübü, sezonun ilk maçında 10 Eylül Pazar günü Aziz Kocaoğlu Stadı’nda İstanbul ekibi Kartal Bulvarspor’u ağırlayacak. Maç biletleri, VİP tribün için 100 TL, Kapalı ve Misafir tribün için ise 50 TL’den satışa sunuldu. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Muhammet Selim Özbek yapacak.

Merak edilen detaylar:

Maç bileti fiyatları ve transfer haberlerinin yanı sıra, Bornova 1877'nin yeni sezondaki performansı da taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.