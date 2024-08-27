Bornova, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kutlamaya Hazırlanıyor

Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bornovalılar, 29 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek kortej geçişi ve ardından gerçekleşecek konser için heyecanla bekliyor.

Coşku kortej yürüyüşüyle başlayacak

Etkinlikler, 29 Ağustos Perşembe günü saat 20:00’de Bornova Bayraklı Sınırı’ndan (Özkanlar Migros karşısı) başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Ardından, saat 21:00'de DJ Olcay Fidan’ın performansı ve ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle kutlamalar doruğa ulaşacak.

Başkan Ömer Eşki’den davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zafer Bayramı’nın önemini vurgulayarak, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancının zaferle taçlandığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi günün anlamını bir kez daha idrak etmek ve şanlı zaferimizi hep birlikte kutlamak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.