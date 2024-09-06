Bornova Belediyesi Karşıyaka, 2021'den beri Türkiye Basketbol Ligi'nde İzmir'i temsil ederken, ekonomik sorunlar nedeniyle ligden çekilmek zorunda kaldı. Kulüp, Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdiği yazıyla ligden çekildiğini resmen duyurdu. Bornova Belediyesi Karşıyaka, gerekli bütçe ve salon tahsisi konusunda destek bulamayınca 2024-2025 sezonuna katılamadı. Kulübün açıklamasında, katılım payının yatırılmasına rağmen kurum ve kuruluşlardan destek alınamadığı belirtildi. Bornova ekibinin yerine İstanbul Ankaspor'un TBL'ye alındığı açıklandı.

Bornova ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonunda Bornova Belediye Karşıyaka Basketbol takımı olarak, lige katılım için gerekli evrakları tamamlayıp katılım payını yatırmamıza rağmen, takımımızın ismini taşıdığı kurum ve kuruluşlardan destek bulamamamız, ligde mücadele edebilecek gerekli bütçenin sağlanamaması ve salon tahsisi konusunda destek alamadığımızdan dolayı amacı genç basketbolcuları yetiştirmek ve basketbola yeni vizyon açmak isteyen kulübümüzün lige katılamayacağımızı üzülerek bilgilerinize arz ederiz."