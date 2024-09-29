Bornova Belediyesi, dezavantajlı grupların afetlere hazırlıklı olabilmesi için önemli bir adım atarak, İzmir Down Sendromlular Derneği üyeleri ve ailelerine “Temel Afet Bilinci Eğitimi” verdi. Eğitime yoğun ilgi gösterilirken, çocuklara afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Hayat üçgeni anlatıldı

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimi, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinancan Öziçer verdi. Eğitimde, özellikle deprem sırasında yapılması gereken doğru davranışlar üzerinde duruldu. Hayat üçgeni oluşturmanın nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterilerek, yıkıntılar arasında zarar görmemenin yolları detaylı bir şekilde anlatıldı. Afet anında alınacak hızlı ve doğru önlemlerin, hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı.

"Hazırlıklı olmak hayat kurtarır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere hazırlığın sadece fiziki değil, toplumsal farkındalık açısından da çok önemli olduğunu belirtti. Eşki, "Afetler beklenmedik bir anda büyük zararlar verebiliyor. İlk müdahale anında yapılacak doğru adımlar, hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu yüzden herkesin, özellikle dezavantajlı grupların, bu konularda eğitilmesi çok önemli. İzmir Down Sendromlular Derneği üyeleri ile başlattığımız bu eğitimleri, diğer vatandaşlarımıza da ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimler sürecek

Bornova Belediyesi’nin başlattığı bu eğitim serisinin, dezavantajlı grupların afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi amacıyla süreceği belirtildi. Belediye, afet bilinci eğitimlerini geniş bir kitleye yaymayı hedefleyerek, toplumu daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.