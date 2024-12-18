Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkiye’nin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Bütçe ve Asgari Ücret konusunda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama, Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri;

İşsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin tüm toplumu sardığı koşullarda önemli bir sürecin, bütçe sürecinin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız.

Hepimiz biliyoruz ki, bütçeler sadece birtakım rakamlara, bilançolara, cetvellere yer verilen metinler değildir. Bütçeler bir ülkede kaynakların, gelirlerin kimlerden toplandığını ve söz konusu gelir ve kaynakların kimler için kullanılacağını gösteren belgelerdir.

Ödediğimiz vergilerden aldığımız maaşlara-ücretlere, sosyal haklarımızdan yararlanacağımız kamu hizmetlerine kadar hayatımızın hemen her alanı bütçe ile belirlenmektedir. Dolayısıyla herhangi bir ülkedeki mevcut sistemin kimden veya kimlerden yana olduğunu anlamanın en kolay yolu bütçesine bakmaktır.

Bütün itirazlarımıza, yaptığımız onca eylem ve etkinliğe karşın AKP–MHP hükümet, taleplerimizi görmezden gelinerek sermayeden yana bir bütçede ısrar edilmektedir. Hem iktidarın mevcut ekonomik modeli, hem de bunun bir parçası olarak arka arkaya açıkladığı tasarruf tedbiri, vergi paketleri ve OVP bu durumu ispatlamaktadır.

Ülkeyi yönetenlerin yıllardır yaptıkları, birbirinin kopyası bütçeler ile tercihlerini hep patronlardan, zenginlerden, sermaye sahiplerinden yana kullandıkları ortadadır. Buna karşın söz konusu bütçelerde kaybedenler, hep halkın ezici çoğunluğunu oluşturanlar, alın teri ile geçim savaşı verenler olmuştur.

Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisine ağır yük getirmeyecek bir anlayışla süreç yürütülecektir" diyor. Soruyoruz; asgari ücretle çalışanlar mı ülke ekonomisine yük, yoksa karlarına kar katan, sanayiciler ve bankalar mı? Ocak ayından beri asgari ücret 17.002 TL, açlık sınırı ise Kasım ayı itibarıyla 20.562 TL. ‘Asgari ücret artarsa enflasyon da artar' yalanıyla, emekçileri açlığa mahkum etmek istiyorlar.

Bir yıldan bu yana asgari ücrette bir artış olmamasına karşın, her şey ateş pahası. Enflasyon belimizi bükmeye devam ediyor. Ortalama ev kiraları bu sürede 15 binden 25 bine yükseldi. Temel tüketim maddeleri yüzde yüzün üzerinde zamlandı.

Ama iktidarın uyguladığı Mehmet Şimşek programına göre, asgari ücret 'hedeflenen enflasyon oranında' (en fazla yüzde 25) artırılırsa enflasyon düşecekmiş! TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile %47 artış göstermesine karşın, yerli ve uluslararası sermaye temsilcilerinin isteği doğrultusunda ücretleri en dibe çekmek istiyorlar. Yapılan bütün bilimsel çalışmalarda, yüksek enflasyonun en büyük nedeninin, şirketlerin yüksek karları olduğu belirtilmesine rağmen, yalanlarında ısrar ediyorlar. AKP ve Mehmet ŞİMŞEK programı, yaşanan ekonomik krizin yükünü, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen işçi ve emekçiler ile emeklilere kesmek istemektedir.

Değerli basın emekçileri;

Bizler Bornova emek ve demokrasi güçleri olarak öncelikle;

Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını istiyoruz.

· İnsanca yaşanacak bir asgari ücretin belirlenmesini istiyoruz.

· Milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluğa mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir, acil olarak emeklilerin ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çekilmesini istiyoruz.

· Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, kamu hizmetlerinin; piyasalaştırılmasına ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.

· Vergide ve ücretlerde adalet istiyoruz. Bunun için, tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi tüm dolaylı vergilerin düşürülmesini; gelir vergisinin tüm çalışanlar için birinci diliminin %15’ten %10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin %10’da sabitlenmesini istiyoruz.

Bizler; bu taleplerimizin gerçekleşmesi için birleşik bir mücadelenin örgütlenmesi gerektiğinin farkındayız. Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bundan sonraki süreçte de taleplerimizin etrafında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Birleşe birleşe kazanacağız!"