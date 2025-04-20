Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü’nde sanatseverleri resim ve seramik eserlerle buluşturdu. Suluboya, figüratif ve seramik çalışmaların yer aldığı serginin açılışı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan tarafından yapıldı. Sergi, 25 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatla nefes alan Bornova

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Resim ve Seramik Sergisi”, Aycan Karadağlı, Aysun Çamlıdere, Betül Yılmaz Sakarya, Ilgaz Sakarya ve Ayşe Necmiye İşgüder’in eserlerini bir araya getiriyor. Dramalılar Köşkü’nde açılan sergide suluboya ile yapılan doğa ve figüratif resimler ile seramik çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başkanlardan sanata destek vurgusu

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sanatı her yaştan Bornovalı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Dramalılar Köşkü gibi tarihi mekanlarımızda bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak Bornova’yı sanatla nefes alan bir kent haline getiriyoruz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise, “Kültürel ve sanatsal etkinlikler insanların moralini yükseltiyor. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” sözleriyle sanatın toplumsal önemine dikkat çekti.

Sanatın dönüştürücü gücü

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan da, “Umarım daha aydınlık günlerde bir arada oluruz. Ben yolda Türkiye’nin gençlerine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Boyanın suyla dansı ve seramiğin zarafeti

Sergide suluboyanın zarafeti ile manzara ve natürmort çalışmalar öne çıkarken, seramik sanatçısı Aysun Çamlıdere’nin özgün eserleri dikkat çekti. Ziyaretçiler, sanatla iç içe bir atmosferde eserleri inceleme fırsatı buldu.