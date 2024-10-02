Bornova ve Almanya'nın Heidelberg kenti arasındaki işbirliği, BORNBERG Projesi ile iklim dostu yeni bir aşamaya geçti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin liderliğindeki heyet, Heidelberg'de beş gün süren ziyaretlerinde önemli temaslar gerçekleştirdi. Bu süreçte iklim koruma projeleri yerinde incelenirken, iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması yönünde somut adımlar atıldı. Ortak projeler ve iklim eylem planları üzerine yapılan görüşmeler verimli geçti.

İklim Dostu İşbirliği Güçleniyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürütülen BORNBERG Projesi, Bornova ile Heidelberg arasındaki işbirliğini 2023'te başlattı. Bu işbirliği, son ziyarette daha da güçlendirildi. Bornova heyeti, Heidelberg'deki iklim değişikliğine uyum projelerini yerinde inceledi. Özellikle şehir planlaması ve enerji verimliliği üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekti. Heyete, Heidelberg’in Çevre Ofisi'nde, ısı eylem planı ve pasif inşaat uygulamalarına dair kapsamlı sunumlar yapıldı. Bahnstadt ve yeni açılan kongre merkezi gibi projeler örnek gösterildi.

Eğitim Alanında da İşbirliği

Ziyaret sırasında Yaşar Üniversitesi temsilcileri, SRH Heidelberg ve Heidelberg Eğitim Üniversitesi'nde verilen iklim değişikliği yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimleri hakkında da bilgi aldı. Bu eğitimler, iki şehir arasındaki akademik işbirliğinin gelişmesine katkı sunacak.

Kardeş Şehir İçin İlk Adımlar

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iki şehir arasındaki bu işbirliğinin resmi bir "kardeş şehir" ilişkisine dönüşmesi için hazır olduklarını belirtti. Eşki, "İklim koruma projelerinin yanı sıra kültürel değişim ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırma noktasında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz," dedi.

Heidelberg Belediye Başkanı'ndan İşbirliği Mesajı

Heidelberg Belediye Başkanı Eckart Würzner, Bornova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Avrupa Birliği’nin şehir eşleştirme projelerine büyük önem verdiğini vurguladı. Würzner, bu tür işbirliklerinin sürdürülebilir gelecek inşasında kritik bir rol oynadığını ve ilişkilerin daha da güçlenmesini dilediklerini belirtti.

Frankfurt'ta Stratejik Ziyaretler

Başkan Eşki, Almanya temasları kapsamında Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevilioğlu ve CHP Frankfurt Birliği Başkanı Serdal Üngör ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, Heidelberg Belediyesi ile yürütülen proje hakkında bilgi verildi. Her iki isim de yerel yönetimlerin bu tür işbirliklerinin Türkiye için önemine dikkat çekti.

İklim İçin Birlikte Hareket

Bornova ve Heidelberg, Enerji Şehirleri Uluslararası Ağı üyesi olarak, iklim koruma konusundaki uzmanlıklarını paylaşmaya ve işbirliğini derinleştirmeye devam ediyor. Bu ziyaret, iki şehir arasında güçlü bir işbirliği sürecinin başlangıcı oldu. BORNBERG Projesi, 15 Ekim'de Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenecek kapanış konferansı ile tamamlanacak.