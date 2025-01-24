İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi’nde Egemak Köprü çıkışında bir araç arızalandı. Olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracın yol dışına alınması için çalışmalara başladı.

Yoğunluk 252 Sokak Kavşağı’na kadar ulaştı

Arızalanan araç nedeniyle trafik akışı yavaşlarken, yoğunluğun geriye doğru 252 Sokak kavşağına kadar uzandığı bildirildi. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yol durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.

Sürücülere uyarılar

Trafik ekipleri, sürücülerin bu bölgede dikkatli olmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Aracın kaldırılması için çalışmaların hızla sürdüğü ve bölgedeki yoğunluğun kısa süre içinde azaltılmasının hedeflendiği açıklandı.