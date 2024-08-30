Bornova, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla karşıladı. Bornova Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde, Mustafa Kemal Caddesi’ndeki kortejden Cumhuriyet Meydanı’ndaki konsere kadar her an, zaferin coşkusu ile doluydu.

Kutlamalar resepsiyonla başladı

Bornova’da 30 Ağustos etkinlikleri, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen resepsiyonla başladı. Bu özel gecede, vals ve zeybek gösterileriyle renkli anlar yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, resepsiyonda siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Mustafa Kemal Caddesi kırmızı-beyaza boyandı

Resepsiyonun ardından kortej geçişi ile devam eden kutlamalar, Bornova’nın kalbi olan Mustafa Kemal Caddesi’ni kırmızı-beyaz renklere bürüdü. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile birlikte korteje katılarak halkı selamladı. Marşlar ve zafer şarkıları eşliğinde ilerleyen kortej, bando eşliğinde coşkulu anlar yaşattı. Meşalelerle aydınlanan caddede, vatandaşlar balkonlarından da korteje katılarak bu özel günü kutladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem konser

Kortej sonrası, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişi DJ Olcay Fidan ve ardından sahne alan İlyas Yalçıntaş ile unutulmaz bir akşam geçirdi. Yalçıntaş’ın popüler şarkıları olan "İncir" "Olmazsa Olmazım" ve "Şahit" meydanı dolduran kalabalık tarafından hep bir ağızdan söylendi.

"Tarihten ders çıkarmalıyız"

Kutlamaların finalinde bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türk milletinin zaferlerle dolu tarihine vurgu yaparak, “Bu zafer öyle kolay kazanılmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ardından büyük bir devrim hamlesi yaparak Cumhuriyet'i ve devrimleri hayata geçirdi. Tarihten ders çıkarmalıyız. Yeniden bir Kurtuluş Savaşı'na ihtiyaç duymamak için kendi ayakları üzerinde sağlam bir devleti inşa etmeli ve bunu sürdürmeliyiz. Bunun yolu, kurucu kodlarımıza ve Cumhuriyet’in temel doktrinlerine bağlı kalmaktan geçiyor” dedi.