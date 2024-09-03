Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in kapasitesini artırmak için yeni adımlar atıldığını açıkladı. Eşki, Bornova’nın farklı mahallelerinde yeni şubelerin açılacağını belirterek, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceklerini söyledi.

Yeni şubeler ve kapasite artışı

Bornova Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında konuşan Başkan Ömer Eşki, BELGEM’in mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Çamdibi’ndeki mevcut binada 22 sınıf ve 700 öğrenci kapasitesiyle hizmet verdiklerini belirten Eşki, Altındağ Merkez Mahallesi’nde yer alan Halkın Üniversitesi Binası’nı da BELGEM’e dönüştüreceklerini söyledi. Bu merkezden Zafer, Serintepe ve Çamkule mahallelerindeki öğrencilerin de yararlanabileceğini belirtti. Pınarbaşı’nda iki sınıf, Bornova Merkez’de ise büyük bir BELGEM Dershanesi planladıklarını aktaran Başkan Eşki, Evka-4 Mahallesi’nde Zabıta Müdürlüğü binasını da BELGEM’e çevireceklerini ifade etti. Başkan Ömer Eşki, “Öğrencilerimize daha geniş imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Öğlen yemeği ve ücretsiz yayın desteği

Başkan Eşki, öğrencilere öğlen yemeği sunacaklarını ve eğitimde kullanılacak yayınları ücretsiz temin edeceklerini duyurdu. Eğitimde kaliteyi artırmak adına yarı zamanlı çalışan öğretmenleri tam zamanlı kadroya geçirdiklerini söyleyen Eşki, kültürel ve sportif faaliyetlerle de çocukları destekleyeceklerini belirtti.

Yeşil Bornova projesi

Toplantıda Karaburun Belediyesi’ne çeşitli araçların hibe edilmesi oybirliğiyle kabul edilirken, Beydağ Belediyesi’nden gelen talepler komisyonlara sevk edildi. Ayrıca, Bornova Belediyesi’nin AB destekli Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Heidelberg Belediyesi ile yürüttüğü BornBerg Projesi kapsamında, 22-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışma ziyareti de mecliste ele alındı.

Meclis, Bornova Belediyesi ve Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ENSİA) arasında uluslararası projeler geliştirmek amacıyla hazırlanan işbirliği protokolünü de incelemek üzere ilgili komisyonlara gönderdi. Bu iş birliği, Bornova’nın enerji ve iklim alanındaki hedeflerine katkı sağlayacak stratejik adımların atılmasını amaçlıyor.