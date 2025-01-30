Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı’nda yapılacak büyük projeleri tanıtarak bölgeye yapılacak yatırımlara dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Pınarbaşı için hayata geçirilecek projeleri ve sürecin detaylarını paylaştı.

Pınar Caddesi ve karakol sorunu çözülüyor

Başkan Eşki, Pınarbaşı’nın en işlek caddelerinden biri olan Pınar Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Kemalpaşa Caddesi’nden Pınarbaşı’nın merkezine kadar olan güzergâhta asfalt, kaldırımlar, peyzaj düzenlemeleri ve modern ışıklandırma sistemi ile cadde baştan sona yenilenecek. Yenileme çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca, bölgenin uzun süredir çözülemeyen karakol sorunu da çözülerek, emniyet birimlerine yer tahsis edildi.

Taziye Evi ve rekreasyon alanı müjdesi

Başkan Eşki, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pınarbaşı’na bir Taziye Evi’nin temelinin atılacağını da müjdeledi. Bunun yanı sıra, Başkan Tugay, Yarış Pisti’nin kaldırılacağını ve bu alanın Bornova Belediyesi ile iş birliği içinde modern bir rekreasyon alanına dönüştürüleceğini açıkladı. Spor tesisleri de daha işlevsel hale getirilecek.

Yarış Pisti spor ve rekreasyon alanına dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yarış Pisti’nin bulunduğu alanın tamamen yeniden düzenleneceğini, bu alanın spor ve rekreasyon merkezi olarak hizmet vereceğini duyurdu. Proje, bölgeye modern bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla başlatıldı.