Bornova Belediyesi, Zafer Caddesi’nde devam eden yol çalışmalarıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yönetiminde yürütülen projeyle, okul önlerinde trafik akışını rahatlatmak ve öğrenci güvenliğini artırmak adına yeni yolcu indirme ve bindirme alanları oluşturuluyor. Bu düzenlemeler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Bornova'da güvenlik öncelikli yol düzenlemeleri

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaların amacının öğrenci güvenliğini ön planda tutarak ilçe genelindeki trafik akışını daha güvenli hale getirmek olduğunu belirtiyor. Başkan Eşki, "Bornova’da yürüttüğümüz çalışmalar, sadece yolların işlevselliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırıyor. Hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim için öncelikli," diye konuştu.

İZSU çalışmalarına paralel ilerleyen proje

Zafer Caddesi’ndeki yol çalışmaları, İZSU’nun altyapı projeleriyle eşgüdümlü olarak sürdürülüyor. İZSU çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde üzerindeki orta refüj düzenlemeleri hayata geçirilecek, bu sayede bölgenin trafiği hem daha estetik hem de işlevsel bir yapıya kavuşacak.

İlçede asfalt seferberliği devam ediyor

Bornova Belediyesi, sadece Zafer Caddesi’nde değil, ilçenin pek çok noktasında asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Eşki’nin liderliğinde, Bornova’da toplamda 15 bin 500 ton asfalt kullanılarak yollar yenileniyor.