Bornova Belediyesi'nin Kara Nakliyecileri Sitesi yakınında 14 dönümlük bir alanda başlattığı TIR Garajı projesi, şoförlerin güvenle park edebileceği ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan sunacak. Bu sayede, yol kenarlarına gelişigüzel parkların önüne geçilerek trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Garajda yiyecek, içecek, duş ve tuvalet imkanları da bulunacak.

Moto kuryeler için özel park alanı

Küçükpark bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve moto kuryelerin rahat bir bekleme alanına sahip olmasını sağlamak için Kazım Dirik Mahallesi'nde Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içerisinde özel bir moto kurye park alanı yapılıyor. Bu alanda tuvalet ve bir büfe de yer alacak, böylece kuryeler daha konforlu bir çalışma ortamına kavuşacak.

Başkan Eşki: "Trafik sorunlarına kalıcı çözümler sunuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projelerle ilgili olarak, “Hem şoförlerimiz hem de moto kuryelerimiz için daha düzenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Bu projeler sayesinde ilçemizdeki trafik sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Eşki, her iki projenin de kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını vurguladı.