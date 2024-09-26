Bornova Belediyesi, uzun süredir kullanılmayan 6200 Sokak’taki 250 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki alternatif araç yolunu hizmete açtı. Viyadüklerin altındaki bu yol, Kazım Dirik Mahallesi’ne tek yönlü olarak ulaşım sağlayacak ve bölge sakinlerine rahatlık getirecek.

Başkan Ömer Eşki'den Güvenli ve Hızlı Ulaşım Vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan çalışmalara değinerek, "Güvenlik sorunlarına yol açan bu alanı yeniden düzenledik. Yeni yol ile okullara ve ticari alanlara kolay ulaşım sağlıyoruz. Sarı Köprü üzerindeki asfalt ve kanal çalışmaları tamamlandı. Böylece, Karacaoğlan Mahallesi'nden Bornova merkeze kesintisiz ulaşım mümkün olacak" dedi.

Bölgeye Güvenlik ve Estetik Katkı

Yol yapımının yanı sıra, çevredeki peyzaj düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri de tamamlandı. Başkan Eşki, bu çalışmalarla hem trafik sorununu çözdüklerini hem de çevreyi daha yaşanabilir hale getirdiklerini belirtti.