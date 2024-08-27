Bornova’da Yağmur Sezonu Öncesi Hazırlıklar Başladı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaklaşan kış ayları öncesi ilçede yaşanabilecek olası su baskınlarını önlemek amacıyla İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Karacaoğlan, Doğanlar, Işıkkent ve Pınarbaşı bölgelerinde detaylı incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, “Kış aylarını sorunsuz geçirmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diyerek hazırlık sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik noktalarda yerinde inceleme

Bornova'nın sorunlu bölgelerini yakından incelemek amacıyla düzenlenen bu gezide, mahalle muhtarları ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu. Başkan Ömer Eşki ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, yağışlı dönemlerde su baskını riski taşıyan kritik noktaları yerinde tespit etti. Işıkkent’teki Arap Deresi üzerinden geçen tarihi köprüyü de ziyaret eden ikili, bu köprüde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Eşki, derenin ıslahı konusunda da İZSU ile iş birliği içinde gerekli adımların atılacağını belirtti.

İş birliği ve hızlı çözüm önceliği

Başkan Eşki, Manda Çayı ve Pınarbaşı bölgelerinde yapılan incelemeler sırasında, yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıları hızlı bir şekilde çözmek için tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Derelerin ıslah edilmesinden mazgalların temizliğine kadar birçok konuda vatandaşların taleplerine hızlı yanıt vereceklerini söyleyen Eşki, “İZSU ile işbirliği içerisinde, Bornova’nın kış aylarını sorunsuz geçirmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi. Eşki, gösterdiği ilgi ve destek için İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’a da teşekkür etti.