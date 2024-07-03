Bornova'da çıkan yangın esnasında evinde olan ve köpeğiyle birlikte kurtulan 64 yaşındaki Melek Koçbaş, alevlerin evinin bahçesine kadar gelmesiyle büyük bir korku yaşadı.

"Şu an evim ne durumda bilmiyorum"

Gözyaşları içinde o anları anlatan Koçbaş, “Keçilerimi kurtardılar. Evimin durumunu bilmiyorum. Alevler evimize çok yaklaşmıştı. Tavuklarımın da bazı yerleri yanmıştı. Bahçeme kadar girmiş yangın. Ben o sıra evdeydim, hayvanlarımı bırakıp çıkamadım. Şu an evim ne durumda bilmiyorum” dedi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangının henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi. Yangın nedeniyle Beşyol ve çevresinde yaşayan vatandaşlar büyük bir endişe yaşarken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.