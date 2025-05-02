Bornova'dan Genç Mühendislere Enerji Ve Iklim Eğitimi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Avrupa Birliği destekli STORMLOG Projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen enerji verimliliği ve elektrifikasyon eğitimine katıldı. Genç mühendis adaylarıyla bir araya gelen Eşki, iklim kriziyle mücadelede bireysel ve yerel katkının önemine dikkat çekti.

Genç mühendislere sürdürülebilir enerji eğitimi

Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) ortaklığında yürütülen STORMLOG Projesi kapsamında, “Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi” başlıklı eğitim programı düzenledi.

Eğitim, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara enerji verimliliği, elektrifikasyon ve sürdürülebilir sistem geçişi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ömer Eşki: “Gençlik iklim adaletinin teminatıdır”

Eğitime katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadele projeleri hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilir kent vizyonunun yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, bilinçli bireylerle mümkün olduğunu belirten Eşki, şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin enerji sistemleri, bugünün bilinçli gençleriyle şekillenecek. Bu alanda çalışan, üreten, sorgulayan ve sorumluluk alan bir gençlik iklim adaleti mücadelesinde en güçlü dayanağımız. Bornova Belediyesi olarak gençlerle yan yana yürümekten gurur duyuyoruz.”

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da eğitimdeydi

Bornova Belediyesi’nin eski başkanlarından, 25, 26 ve 27. dönem milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da eğitimde yer aldı. Sındır, geçmişte Avrupa Enerji Kentleri Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi üyeliklerinde bulunmuştu.

Eğitim programı teknik bilgilerle zenginleşti

Eğitim, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Bıyık tarafından verildi. Katılımcılara enerji verimliliğinin önemi, bireysel davranışların enerji tüketimine etkisi, elektrifikasyonun iklim değişikliğiyle mücadeledeki stratejik rolü ve sürdürülebilir sistemlere geçişteki gereklilikler detaylı biçimde aktarıldı.