Bornova'nın Tarihi Zenginlikleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Bornova Belediyesi, ilçeyi Müzeler Kenti’ne dönüştürme hedefiyle geniş kapsamlı çalışmalar başlattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Çınar Atay, Doç. Dr. Zafer Derin, Tarihçi İlhan Pınar, Tarihçi-Yazar Altan Altın ve Levanten ailelerden Marc Giraud gibi isimlerle bir araya geldi. Toplantıda, Bornova’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtacak müzeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müze Müdürlüğü kuruldu

Başkan Ömer Eşki, müze projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Müze Müdürlüğü kurduklarını açıkladı. Eşki, müzelerin Kültürel Gelişmişlik Endeksi’nde önemli bir gösterge olduğunu belirtti ve ziyaretçi sayılarının bu anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bornova’nın tarihi ön plana çıkacak

Bornova’nın binlerce yıl öncesine dayanan zengin geçmişiyle kadim bir kent olduğunu ifade eden Başkan Eşki, “Bornova’yı tüm tarihiyle öne çıkarmak istiyoruz. Kuracağımız müzelerle, Bornova’nın köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağız” dedi.

Levanten Yaşam Müzesi

Başkan Eşki, Tarihi Çarşı’dan yıkılan Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’na kadar uzanan bölgeye yeni bir meydan tasarladıklarını ve bu meydanın yanı sıra birçok müze açmayı planladıklarını açıkladı. İlk olarak, Dramalılar Köşkü’nü Levanten Yaşam Müzesi olarak dönüştüreceklerini belirtti.

Ata Anı Evi ve Homeros Müzesi

Eşki, Kurtuluş Savaşı’nın sembol yerlerinden olan Belkahve’deki Ata Anı Evi’ni daha bilinir hale getireceklerini söyledi. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne müze statüsü kazandırmak için başvuru yaptıklarını ve Ulusal Modern Sanatlar Müzesi ile Bornova’ya yakışır bir spor müzesi düşündüklerini belirtti. Ayrıca Eğitim Müzesi, Mimarlık Müzesi ve Girit ile Yörük Kültürü’nü anlatacak müzeler de projeler arasında yer alıyor.

Başkan Eşki, Homeros’un yaşadığı varsayılan mağaraların bulunduğu Kayadibi Mahallesi’nde, alanı hediyelik eşya satış noktaları ve Homeros heykeli ile cazibe merkezi haline getirerek ziyarete açacaklarını söyledi. Bu çalışmalara ek olarak bir de Homeros Müzesi açacaklarını belirtti.