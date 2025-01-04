Bornova Belediyesi, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine ve şehitlerine olan bağlılığını göstermek amacıyla Atatürk Mahallesi’nde Kıbrıs Parkı’nı hayata geçiriyor.

Kıbrıs mücadelesine adanan park

Atatürk Mahallesi’nde Hürriyet, Barbaros ve Türkay Caddeleri’nin kesişiminde bulunan mevcut park alanı, tamamen yenilenerek Kıbrıs Parkı olarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. Park, yalnızca bir sosyal yaşam alanı olmanın ötesine geçerek tarihi bir anıta dönüşecek.

Anıtlarla tarihi bir bağ kurulacak

Kıbrıs Parkı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Rauf Denktaş’ın büstü yer alacak. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı’nın lideri Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri için dikilecek anıtlar, bu tarihi mücadeleye duyulan saygıyı ölümsüzleştirecek. Parkın içinde mahalle sakinlerinin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği Napan Kafe de hizmet verecek.

Başkan Eşki’den anlamlı mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, proje alanında yaptığı incelemelerde Kıbrıs Parkı’nın önemine vurgu yaparak, “Kıbrıs bizim için bir onur mücadelesidir. Kahraman şehitlerimizi unutmamak ve bu tarihi genç nesillere aktarmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Açılışta Kıbrıs’tan getirilecek lalelerle ana ve yavru vatan arasındaki bağı daha da güçlendireceğiz” dedi.

27 Ocak’ta açılış töreni

Parkın açılışı, Rauf Denktaş’ın doğum günü olan 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Açılış töreninde Kıbrıs’tan özel olarak getirilecek laleler, Denktaş’ın anıtına gönderilecek ve bu sembolik gelenekle Türkiye ile KKTC arasındaki bağ her yıl tazelenecek.