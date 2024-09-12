Son haftalarda Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, hem Türk Lirası (TL) hem de dolar bazında zayıflık sinyalleri veriyor. Özellikle dolar bazında bakıldığında, Mayıs ayında 344 dolar seviyesini gören endeks, bu hafta 275 dolara kadar gerileyerek yüzde 20’lik bir kayıp yaşadı. Bu düşüş, endeksin resmi olarak ayı piyasasına girdiğini gösteriyor.

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası, finansal varlıkların uzun süreli bir düşüş trendine girdiği, yatırımcıların satış baskısı yaşadığı bir dönemdir. Dolar bazında BIST 100’ün ayı piyasasına girmesi, yabancı yatırımcıların da ilgisini azaltabileceğine işaret ediyor.

Endeksler arasında farklılaşan görünüm

Borsa İstanbul’da farklı endeksler arasında performans farklılıkları göze çarpıyor. Özellikle sınai endeksi yüzde 1’in üzerinde düşüş kaydederken, ulaştırma endeksi pozitif ayrıştı. Bununla birlikte, bankacılık endeksi daha sınırlı bir düşüşle yüzde 0,5 civarında kaldı.

Yurtiçi piyasalarda genel bir düşüş yaşanırken, ABD ve Avrupa piyasalarındaki görünüm farklılık gösteriyor. ABD piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, Avrupa piyasaları pozitif fiyatlamalarla öne çıktı. Avrupa Merkez Bankası’nın yılın ikinci faiz indirimi kararı ve ABD’den gelen üretici enflasyonu verileri bu fiyatlamalarda etkili oldu.

Global piyasalardaki durum ve Türkiye’ye etkisi

Küresel piyasalar, borsalardaki gelişmeleri etkileyen önemli bir faktör. Avrupa ve ABD merkezli ekonomik veriler, Türkiye’deki piyasa dinamiklerini de şekillendiriyor. Özellikle ABD’de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması, piyasalardaki belirsizliği artırdı.

Türkiye açısından bakıldığında, küresel belirsizlikler ve içeride yaşanan ekonomik gelişmeler, BIST 100 üzerindeki baskıyı artırıyor. Yatırımcılar, piyasadaki düşüşlerin süreceği yönünde endişeler taşıyor.