Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününe pozitif başlangıç yaptı. Endeks, açılışta yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8 Mayıs 2025 Perşembe gününe yükselişle başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 49,28 puan artarak 9.123,90 seviyesine ulaştı. Yüzde 0,54'lük yükseliş, yatırımcıların günün ilk saatlerinde risk iştahının arttığına işaret etti.

Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 oranında düşüşle 9.074,62 puandan tamamlamıştı.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,33 oranında değer kazandı. Açılış itibarıyla en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 1,74 artışla iletişim olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,32'lik düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ise pozitif bir görünüm dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutma kararı ve ABD'nin ticaret müzakerelerine dair olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını destekliyor.

Günün ekonomik gündemi

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik görünüm

Uzmanlara göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde;

9.250 ve 9.350 puan seviyeleri direnç,

9.100 ve 9.000 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor. 8 Mayıs 2025 Denizli akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?