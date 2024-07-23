Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12'lik bir yükselişle 11.185,98 puandan başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre 13,23 puan artış kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 0,18 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile taş toprak sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünkü kapanış rekoru

Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizliklerle karışık bir seyir izlediğini belirtiyor.

Gözler TCMB faiz kararında

Analistlere göre, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngörüyor.

Takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.