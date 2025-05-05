Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. Haftanın ilk işlem günü olan 6 Mayıs 2025 Pazartesi sabahında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,19 puan artışla yüzde 0,55 değer kazanarak 9.217,78 puandan işlem görmeye başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyir hakim oldu

Geçtiğimiz Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 artışla 9.167,58 puandan tamamlamıştı.

Sektörel performans: Spor zirvede, finansal kiralama geride

Açılışta:

Bankacılık endeksi: %1,03 artış

Holding endeksi: %0,51 artış

En çok kazandıran sektör: Spor (%1,45 artış)

En fazla kaybettiren sektör: Finansal kiralama ve faktoring (%0,92 düşüş)

Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde, küresel piyasalarda temkinli görünüm dikkat çekiyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret yaklaşımı ve bunun küresel ekonomilere etkisi, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Borsa İstanbul'dan önemli duyuru

Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliğine yönelik bir değerlendirme süreci başlattığını kamuoyuna duyurdu. Bu adımın, işlem sürelerini kısaltması ve piyasa likiditesini artırması bekleniyor.

Bugün takip edilecek diğer veriler

Analistlere göre piyasalar bugün:

Euro Bölgesi'nde: Sentix yatırımcı güven endeksi

ABD'de: Hizmet ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edecek.

Teknik görünüm: Kritik seviyeler neler?

Uzmanlara göre BIST 100 endeksinde:

Destek seviyeleri: 9.100 ve 9.000 puan

Direnç seviyeleri: 9.300 ve 9.400 puan