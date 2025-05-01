BIST 100 endeksi Nisan ayında yüzde 6,02 gerilerken, bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. En çok yükselen hisse yüzde 60'la Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Borsa İstanbul'da Nisan ayı, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı geçti. ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi söylemleri ve iç piyasada seçim sonrası siyasi hareketlilik, BIST 100 endeksine yön verdi.

BIST 100, Nisan 2025'i yüzde 6,02 değer kaybıyla 9.500 puan seviyelerinde tamamlarken; bankacılık endeksi yüzde 9,30, sanayi endeksi ise yüzde 4,29 oranında geriledi.

En çok kazandıran hisseler: PASEU, BSOKE, OBAMS

Endeks genelinde düşüş yaşansa da bazı hisseler yatırımcısına ciddi kazançlar sağladı. Nisan ayında en çok prim yapan BIST 100 hisseleri:

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): %60,36

Batısöke Çimento (BSOKE): %57,84

Oba Makarnacılık (OBAMS): %49,27

Bu hisseler, sektörel gelişmeler ve bilanço beklentileri ile öne çıktı.

Kaybettiren hisseler: MIATK, OTKAR, OYAKC

Nisan ayında en çok değer kaybeden hisseler ise yatırımcısına sert kayıplar yaşattı:

Mia Teknoloji (MIATK): %24,35

Otokar (OTKAR): %23,59

Oyak Çimento (OYAKC): %23,00

Düşüşte, şirket haberleri ve piyasa beklentilerindeki sapmalar etkili oldu.

En çok işlem gören hisseler

Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 1 trilyon 884 milyar TL olarak gerçekleşti. En fazla işlem gören 3 hisse:

Türk Hava Yolları (THYAO): 159,3 milyar TL

Akbank (AKBNK): 123,1 milyar TL

Yapı Kredi (YKBNK): 107,3 milyar TL

Bu hisseler hem kurumsal hem bireysel yatırımcının radarındaydı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BIST 100 endeksinde toplam piyasa değeri 8 trilyon 299 milyar TL'ye ulaştı. En yüksek piyasa değerine sahip ilk üç hisse:

Aselsan (ASELS): 615,6 milyar TL

Garanti BBVA (GARAN): 431,3 milyar TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 392,2 milyar TL

Bu şirketler, sektör liderliği ve güçlü bilançolarla öne çıkıyor.