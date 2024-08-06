GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Temettü dağıtım detayları:

Toplam Temettü: Pay başına brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL

Pay başına brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL 2. Taksit Temettü: Pay başına net 0,3333332 TL

Pay başına net 0,3333332 TL Hak Kullanım Tarihi: 6 Ağustos

6 Ağustos Ödeme Tarihi: 8 Ağustos

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., temettü ödemelerini üç taksit halinde gerçekleştirecek olup, ikinci taksit ödemesi bugün hak sahiplerine dağıtılacak. Ödemeler 8 Ağustos tarihinde hesaplara geçecek.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

Temettü dağıtım detayları:

Toplam Temettü: Pay başına brüt 3,4107654 TL, net 3,0696888 TL

Pay başına brüt 3,4107654 TL, net 3,0696888 TL Hak Kullanım Tarihi: 6 Ağustos

6 Ağustos Ödeme Tarihi: 8 Ağustos

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş., bugün temettü dağıtımı yapacak diğer bir şirket. Hak sahipleri, pay başına net 3,0696888 TL temettü alacak olup, bu ödemeler de 8 Ağustos tarihinde hesaplara geçecektir.

Temettü nedir ve yatırımcılar için önemi

Temettü, bir şirketin karının hissedarlarına nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılmasıdır. Bu dağıtım, yatırımcılara ek gelir sağlamakta ve şirketin finansal sağlığını göstermektedir. Temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir getiri kaynağı olup, şirketlerin düzenli temettü ödemesi yapması yatırımcı güvenini artırır.