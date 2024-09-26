Bundesliga'da 5. hafta heyecanı başlıyor. Yardımcı antrenörlük için gelen ancak Edin Terzic'in hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmesinden sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin ile Borussia Dortmund çıkışını sürdürmek istiyor. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan ancak son oynadığı Stuttgart maçını 5-1 kaybederek şok bir mağlubiyet alan Borussia kendi evinde Bochum'u yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Nuri Şahin yönetiminde 4 maça çıkan sarı siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasman ekibi Bochum ise Peer Zeidler yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Bochum zorlu deplasmanda galibiyet çıkarmak istiyor.

Borussia Dortmund-Bochum maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bundesliga 5. hafta maçında Borussia Dortmund- Bochum karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Cuma günü saat 21.30'da başlayacak maç BVB Stadion Dortmund'da oynanacak. Futbolseverler bu maçı TİVİBU SPOR 1'den takip edebilecekler.