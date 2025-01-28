Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan’ın, bu hafta sonu oynanacak Heidenheim maçında kadroda yer alması bekleniyor. 27 yaşındaki ön libero, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar sürdürüyor.

Wolfsburg’daki performansı

Salih Özcan, Wolfsburg formasıyla sezonun ilk yarısında toplam 12 maçta görev aldı. Bu maçlardan 3’üne ilk 11’de başlayan milli futbolcu, oynadığı süre boyunca istikrarlı bir performans sergiledi.

Dortmund’da yeni bir sayfa

Dortmund’un sakatlıklarla mücadele ettiği bu dönemde, Salih Özcan’ın takıma dönmesi önemli bir güç katacak. Özcan, orta saha derinliğini artırarak takımın sezonun geri kalanında daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilir.