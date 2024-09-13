Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan trajik olay, sabah saatlerinde bir lüks sitede meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ateşli silahla vurulan Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, okula gitmek için uyanan kızı tarafından bulundu. Olayın ardından yapılan hızlı ve titiz çalışmalar, katil zanlısının 24 saat içinde yakalanmasını sağladı.

Olay yeri ve mağdurun durumu

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta bulunan lüks bir sitede, sabah saatlerinde büyük bir trajedi yaşandı. Fadim Temirhanoğulları, boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi S.T. tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, sabah okula gitmek üzere uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Temirhanoğulları'nın hayatını kaybettiğini doğruladı. Cenaze, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının yakalanma süreci

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından site güvenlik kameralarını inceledi ve çeşitli ifadeler aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, cinayet zanlısı S.T.'nin F.İ. isimli şahsın aracıyla Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığı belirlendi. Ekipler, S.T.'yi olayın üstünden 24 saat geçmeden saklandığı yerde suç aletiyle birlikte yakaladı. Zanlı, Korkuteli ilçesinde gözaltına alındı ve ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hukuki süreç ve devam eden çalışmalar

Zanlının yakalanmasının ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve detayların, yasal süreç tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturma sürecinde, olayın motivasyonuna ve zanlının suçun işleniş şekline dair daha fazla bilginin ortaya çıkması öngörülüyor.