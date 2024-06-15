VİSEGRAD (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad kentinde, 1992-1995'teki savaşta, 14 Haziran 1992'de yakılarak katledilen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 70 sivil için anma töreni düzenlendi.

Olayın 32'nci yılında, 70 sivilin yakılarak öldürüldüğü Visegrad'daki Pionirska Sokağı'nda düzenlenen törene, Bosna Hersek İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Duska Jurisic, Devlet Bakanı Dzemal Smajic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi temsilcileri ile katledilenlerin yakınları katıldı.

Kurban yakınlarından Devleta Mesic, annesi ile 2 kız kardeşi ve yeğeninin olayda yakılarak öldürüldüğünü, kemiklerinin bile bulanamadığını söyledi.

Anma töreninin organizatörü Savaşın Kadın Kurbanları Derneği Başkanı Bakira Hasecic, katliamın üzerinden geçen 32 yıla rağmen kurbanların kemiklerinin hala bulunamadığını belirtti.

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Katliama tanıklık eden bazı vatandaşların ifadelerine göre, Visegrad yakınlarındaki Korintik köyünde, 32 yıl önce aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 70'in üzerinde Boşnak, Sırp askerlerince Pionirska Sokağı'ndaki bir eve toplatılarak üzerlerine kapılar kilitlendi. Ardından evi ateşe veren Sırp askerleri, pencerelerden çıkmaya çalışan sivilleri ise otomatik silahlarla öldürdü. Evde bulunanlardan sadece birkaçı, bu katliamdan canlı kurtulmayı başarabildi.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek Mahkemesi tarafından, Visegrad'da işlenen suçları ile ilgili sadece 8 Sırp askerine hapis cezası verildi. Sanıklardan Milan Lukic müebbet, diğer 7 kişi ise 8 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezası aldı. Visegrad'daki katliama katılanların birçoğu mahkemeye dahi çıkarılmadı.