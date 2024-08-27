Bostanlıspor Master Yüzücüsü İstanbul Boğazı’nı Geçti!

Bostanlıspor’un deneyimli master yüzücüsü Servet Ateş, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda İstanbul Boğazı’nı geçerek bir kez daha başarısını taçlandırdı. Dünyanın en prestijli açık su yüzme yarışlarından biri olan bu organizasyonda, 5 kıtadan gelen 2830 yüzücü, Asya’dan Avrupa’ya uzanan zorlu rotada kıyasıya mücadele etti.

İstanbul Boğazı’nda tarihi bir gün

Bu yıl 36.'sı düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında yüzücülerin unutulmaz anlar yaşadığı bir etkinlik olarak öne çıktı. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve birçok önemli isim, bu anlamlı organizasyonda yüzücülerin heyecanına ortak oldu. Organizasyonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finale kalarak Türk yüzme tarihinde bir ilke imza atan Kuzey Tunçelli de yer aldı.

“Zorluydu, ama bir o kadar da zevkliydi”

İstanbul Boğazı’nın 6,5 kilometrelik zorlu rotasında Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye yüzerek, ikinci defa bu yarışa katılan Servet Ateş, yarışı başarıyla tamamlayarak madalyasını boynuna taktı. Yarış sonrası duygularını paylaşan Ateş, “2024 Asya’dan Avrupa’ya (Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye) 6,5 km 36. İstanbul Boğazı Yüzme Yarışması zorluydu, bir o kadar da zevkliydi. Katılım 2830 kişiydi. Yarısı yabancı ülkelerden katılmıştı. İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini izleyerek tamamladığımız bir yarış oldu. Yarışı tamamladığım ve madalyayı boynuma taktığım için çok mutluyum” dedi.