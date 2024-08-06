Boyun, baş ile gövde arasındaki bağlantıyı sağlayan kritik bir yapıdır ve sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Boyun ağrıları, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bunlar arasında kas zedelenmeleri, kireçlenme, boyun fıtıkları, travmalar ve nadir durumlar (kanser, menenjit, enfeksiyonlar) bulunmaktadır. Stres ve yaşlanma ise boyun ağrılarının yaygın iki tetikleyicisidir.

Stresin boyun ağrısına etkisi

Stres, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Stresli durumlarda, vücudumuzun “savaş ya da kaç” tepkisi, kasların gerilmesine ve sertleşmesine yol açar. Boyun kasları da bu gerilimden etkilenir. Uzun süreli stres, boyun kaslarının sürekli kasılmasına neden olabilir, bu da ağrıya yol açar. Ayrıca, stresle birlikte postür bozuklukları (bilgisayar başında uzun süre kalmak, telefon kullanırken boynu eğmek) da boyun ağrılarını artırabilir.

İlerleyen yaşın boyun ağrısına etkisi

Yaşlanma süreci, vücudumuzda birçok değişikliğe neden olur. Kemikler ve eklemler zamanla yıpranır ve kaslar güç kaybeder. Boyun bölgesinde, omurlar arasındaki disklerin su içeriği azalır ve esneklik kaybolur. Bu durum, omurganın daha az şok emici olmasına yol açar. Ayrıca, kemiklerdeki dejeneratif değişiklikler (osteofitler) sinir köklerine baskı yaparak ağrıya neden olabilir. Yaşla birlikte artan bu değişiklikler, boyun ağrılarının daha sık ve şiddetli olmasına yol açabilir.

Çözüm yolları

Boyun ağrılarının önlenmesi ve tedavisi için aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir:

Düzenli Egzersiz: Boyun kaslarını güçlendiren ve esneten egzersizler, ağrıların azalmasına yardımcı olabilir.

Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma teknikleri, kas gerilimini azaltarak boyun ağrılarını önleyebilir.

Ergonomik Düzenlemeler: Çalışma ortamınızın ergonomik olarak düzenlenmesi, postür bozukluklarını ve dolayısıyla boyun ağrılarını azaltabilir.

Medikal Destek: İlerlemiş durumlarda, fizik tedavi, ilaç tedavisi veya gerektiğinde cerrahi müdahale gibi profesyonel yardımlar alınmalıdır.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Yakın zamanda geçirilen travmalar sonrası başlayan boyun ağrılarında

Kilo verme, ateş, gece terlemesi gibi sistemik semptomlarla birlikte

Şiddetli ağrılarda

Ağrı kesicilerle hafiflemeyen ağrılarda

Ateş, baş ağrısı ve boyunda sertlik gibi durumlarda

Doç. Dr. Aybars Kıvrak, “Sonuç olarak, stres ve ilerleyen yaşın boyun ağrıları üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Ancak, bu faktörlerin farkında olarak ve gerekli önlemleri alarak boyun ağrılarından korunmak mümkündür. Sağlıklı ve ağrısız bir yaşam için hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın” diyerek değerlendirmelerde bulundu.