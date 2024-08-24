Yangın sonrası ziyaret

Kaymakam Ata, yangından zarar gören bölgelerde inceleme yaparak vatandaşlarla görüştü. Yangın sonucu oluşan hasarları değerlendirdi ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Vatandaşların ihtiyaçları değerlendirildi

Kaymakam Ata, felaket sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyerek, devletin desteğini sürdüreceğini vurguladı. Yangın söndürme ekiplerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlar da ziyaret için teşekkürlerini iletti.

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Editör: Sezin Türkyılmaz