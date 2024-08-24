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Kaymakam Ata, felaket sonrası vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyerek, devletin desteğini sürdüreceğini vurguladı. Yangın söndürme ekiplerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlar da ziyaret için teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Ata, yangından zarar gören bölgelerde inceleme yaparak vatandaşlarla görüştü. Yangın sonucu oluşan hasarları değerlendirdi ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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