Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen Formula 1 filminin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Fragmanda, efsanevi rock grubu Queen'in "We Will Rock You" şarkısı eşliğinde yüksek hızlı yarış görüntüleri dikkat çekiyor.

Apple original films imzalı yapım

Apple Original Films'in yapımcılığını üstlendiği filmde, 32 yaşındaki Britanyalı aktör Damson Idris de önemli bir rol oynuyor. Pitt, filmde eski Formula 1 pilotu Sonny Hayes'i canlandırıyor. Hayes, spora geri dönerek kurgusal APXGP takımındaki çaylak takım arkadaşı Joshua Pearce'a akıl hocalığı yapıyor.

Lewis Hamilton'ın katkıları büyük

Filmde, yarış dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton'ın da büyük katkıları bulunuyor. Hamilton, senaryo yazımı dahil olmak üzere birçok açıdan filmde yer aldı. Filmin çekimleri, geçen yılki Britanya Grand Prix ve bu ocaktaki Daytona 24 Saat gibi gerçek Formula 1 etkinliklerinde gerçekleştirildi.

Güçlü oyuncu kadrosu

Yarış filminin oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler yer alıyor. 55 yaşındaki İspanyol aktör Bardem, APXGP'nin patronunu canlandırıyor.

Top Gun: Maverick ekibi iş başında

Yönetmenliğini hasılat rekorları kıran Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin üstlendiği film, büyük beklentilerle geliyor. Senaryo, Kosinski'yle Top Gun: Maverick'te de birlikte çalışan Ehren Kruger tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında Brad Pitt ve 39 yaşındaki Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton da bulunuyor.

Vizyon tarihi

Formula 1'le işbirliği içinde hazırlanan filmin Kuzey Amerika'da 27 Haziran 2025'te gösterime girmesi bekleniyor. Filmin diğer ülkelerdeki vizyon tarihi ise 25 Haziran 2025 olarak açıklandı.