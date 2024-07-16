İSTANBUL (AA) - Karaca, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle düzenlenen Brandverse Award 2024'te 7 farklı kategoride çeşitli ödüllere layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Brandverse Awards'ta, teknolojisiyle sunduğu kolay ve rahat pişirme deneyimi, hem kullanıcı hem de pişen gıdalar tarafından esprili bir dille anlatılan Swiss Crystal reklam filmi "Film Bölümü – Diğer Sektörler" kategorisinde gümüş, "Craft Bölümü – Animasyon Tasarımı" kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

Karaca, Air Pro Cook Airfryer x - Şeyma Subaşı işbirliği projesi ile "Sosyal Medya ve Dijital Bölümü-Viral Etkileşim" kategorisinde ve "Sosyal Medya ve Dijital Bölümü-PR Çalışması" kategorisinde altın, "Sosyal Medya ve Dijital Bölümü–İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde gümüş ve "Sosyal Medya ve Dijital Bölümü"nde jüri tarafından özel olarak verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.



Karaca, iki yıllık yoğun bir araştırma sürecinin ardından tasarladığı "Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu" ile de PR Bölümü'nde "Cumhuriyetin 100. Yılı İletişim Çalışmaları" kategorisinde bronz ödül kazandı.

Hem logo hem de koleksiyon ürünlerinin tasarımıyla Türkiye'nin en önemli tarihi değerlerinden birini gelecek nesillere aktaran Karaca, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine saygı ve minnettarlığını bu koleksiyonla bir kez daha ifade etti.