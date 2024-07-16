Son iki (EURO 2020 ve 2024) Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde önce İtalya'ya daha sonra da İspanya'ya mağlup olarak kupayı rakiplerine kaptıran İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate ile yollar ayrıldı. 53 yaşındaki teknik adam, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Avrupa Şampiyonası tarihinde iki kez üst üste finalde kaybeden tek ülke İngiltere oldu.

Milli takımda değişim rüzgarları

İngiliz basınında eleştirilerin odak noktası olan Southgate, milli takımda değişim ve yeni bir bölüm için zamanın geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın onuruydu. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynanan final, İngiltere Teknik Direktörü olarak son maçımdı. 2011'de Futbol Federasyonu'na katıldım ve İngiliz futbolunu geliştirmeye kararlıydım. O zamandan bu yana, İngiltere Teknik Direktörü olarak geçirdiğim sekiz yıl dahil, bana yürekten teşekkür eden bazı insanlar tarafından desteklendim. Steve Holland'dan daha iyi kimse yanımda olamazdı. O, neslinin en yetenekli teknik direktörlerinden biri ve muazzamdı. 102 maçta büyük bir oyuncu grubuna liderlik etme ayrıcalığına eriştim. Her biri formalarında üç aslanı taşımaktan gurur duydu ve birçok yönden ülkelerine itibar kazandırdılar.

Almanya'ya götürdüğümüz kadro heyecan verici genç yeteneklerle dolu ve hepimizin hayalini kurduğu kupayı kazanabilir. Onlarla gurur duyuyorum ve St. George's Park'taki oyunculara, takıma ve İngiliz futbolunu her gün geliştirmek için çabalayan Futbol Federasyonu'na destek olmayı ve futbolun olumlu değişimi yönlendirme gücünü anlamayı umuyorum. Özellikle son sekiz yıldır oyunculara ve bana sınırsız destek sağlayan teknik kadroya özel teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sıkı çalışmaları ve bağlılıkları bana her gün ilham verdi ve onlara çok minnettarım.

Dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz ve onların desteği benim için dünyalar anlamına geliyordu. Ben bir İngiltere taraftarıyım ve her zaman öyle kalacağım. Oyuncuların daha özel anılar yaratmaya ve ulusu bildiğimiz gibi birbirine bağlayıp ilham vermeye devam etmesini izlemeyi ve kutlamayı dört gözle bekliyorum."

İngilizler, Southgate döneminde 102 maçta 64 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.