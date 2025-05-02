Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 artarak 62,37 dolara yükseldi. Küresel gelişmeler petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu.

Brent petrol fiyatı 62,37 dolara yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,90 artışla 62,37 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,27 dolardan işlem gördü. Dün 62,28 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 61,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Fiyatları etkileyen gelişmeler

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Çin'in ABD ile yeni ticaret görüşmelerine açık olduğunu açıklaması etkili oldu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın, ABD'nin sunduğu müzakere teklifini değerlendirdiği bildirildi. Bu açıklama, küresel ekonomide resesyon beklentilerini hafifleterek petrol talebi üzerinde olumlu etki yarattı.

ABD-İran gerilimi ve yaptırımlar

Fiyat artışında etkili bir diğer unsur, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran petrolünü alan ülkelere yönelik ikincil yaptırım tehdidi oldu. Trump'ın açıklaması, ABD-İran nükleer müzakerelerinin ertelenmesinin ardından geldi. Washington yönetiminin, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı amaçlayan "azami baskı" politikası yeniden devreye alındı.

OPEC+ toplantısı bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) üyesi 8 ülkenin üretimi artırmaya devam etmesi bekleniyor. OPEC+ grubu, 5 Mayıs'ta üretim planını değerlendirmek üzere toplanacak. Toplantıda, haziran ayı üretim artışı önerilerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Uzmanlardan arz-talep uyarısı

Analistler, OPEC dışı ülkelerde üretimin artmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Küresel petrol talebinde yapısal bir yavaşlama yaşandığını belirten uzmanlar, bu durumun OPEC+ grubunun üretim artışı kararları üzerinde aşağı yönlü fiyat baskısı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünüm

Brent petrol için teknik analizde 64,32 dolar direnç, 60,96 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.