Brent petrol fiyatları, dün yaşanan sert düşüşle birlikte yüzde 3,4 gerileyerek 70,55 dolara kadar düştü. Bu düşüşte Libya'daki arz kesintilerinin çözülme ihtimali ve Çin'deki ekonomik belirsizlikler etkili oldu.

Libya’da arz kesintisi endişesi hafifliyor

Geçtiğimiz ay Libya’da petrol üretimi, Merkez Bankası yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamen durdurulmuştu. Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından ilan edilen "mücbir sebep" kararı, ülkenin tüm petrol sahalarını ve limanlarını etkiledi. Ancak Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, taraflar arasında sağlanan anlaşmayla Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı üzerinde uzlaşmaya varıldı. Bu gelişme, petrol üretiminin normale dönebileceğine yönelik umutları artırdı ve fiyatlar üzerindeki arz baskısını hafifletti.

Çin’in ekonomik teşvikleri yetersiz kalıyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de, hükümetin açıklamış olduğu son ekonomik teşvikler talebi canlandırmakta yetersiz kaldı. Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi hareketlendirmek adına bazı adımlar atsa da bu önlemlerin, hedeflenen büyüme oranlarına ulaşma konusunda yeterli olmayacağı endişesi hâkim. Bu da küresel petrol talebine dair kaygıları artırıyor ve fiyatları baskı altında tutuyor.

Öte yandan ABD'deki petrol stokları, petrol fiyatlarının daha da düşmesini engelleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, geçen hafta ticari ham petrol stokları 4,5 milyon varil azalarak 413 milyon varile geriledi. Beklentiler ise stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bunun yanında, benzin stoklarının da düşmesi ABD’de talebin artmakta olduğuna dair olumlu bir sinyal verdi.

Brent petrolün teknik analizinde, fiyatların 72,17 ile 73,51 dolar aralığının direnç seviyeleri olarak, 69,49 ile 69 dolar aralığının ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtiliyor. Fiyatların bu seviyelerde nasıl bir yön izleyeceği, küresel talep ve arz dengesine bağlı olarak şekillenecek.